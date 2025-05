PC DEFLAGRA OPERAÇÃO  CONTRA GRUPO INVESTIGADO POR VENDA IRREGULAR DE AGROTÓXICOS EM ITABAIANINHA

A Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra), com apoio da Delegacia de Itabaianinha e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (6), a Operação Xeque-Mate. A ação é um desdobramento das investigações que resultaram na prisão de um homem investigado pelos crimes de estelionato, falsidade documental, falsidade ideológica e venda ilegal de agrotóxicos, ocorrida em fevereiro.

Durante a operação desta terça-feira, os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão, todos expedidos pelo Juízo da Comarca de Itabaianinha. Os alvos da ação são pessoas ligadas diretamente ao investigado, incluindo laranjas e donos de empresas que agiam de forma fraudulenta.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas para fraudar contratos, vender agrotóxicos de forma irregular e movimentar os valores obtidos nos golpes aplicados contra produtores rurais. As vítimas, em sua maioria, são produtores de milho dos estados de Sergipe e da Bahia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP