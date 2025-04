PC DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ORGANIZAÇÃO ENVOLVIDA COM TRÁFICO E HOMICÍDIOS E PRENDE SETE PESSOAS

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta segunda-feira (28), a Operação Malvinas, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e homicídios na Zona de Expansão da capital.

A ação resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca domiciliar, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Aracaju.

As investigações, conduzidas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), começaram em setembro de 2023. De acordo com os levantamentos, o grupo criminoso atua no tráfico de entorpecentes, sendo responsável por diversos assassinatos motivados por disputas entre traficantes.

Os mandados foram cumpridos em Aracaju e nas cidades de Guarulhos e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. As ações operacionais contaram com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento do Sistema Prisional (Desipe/Sejuc), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic/SP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE/SP).

A Operação Malvinas, nome alusivo à localidade onde a maioria dos crimes foram cometidos em Aracaju, faz parte da 2ª edição da Operação Renorcrim, iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).

A Operação Renorcrim reforça o compromisso das forças de segurança pública na repressão qualificada ao crime organizado, com foco na prisão de lideranças e no enfraquecimento das estruturas financeiras das facções.

Com informações da SSP