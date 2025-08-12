OPERAÇÃO “SAÍDA ESPÚRIA” CONTRA GRUPO ENVOLVIDO EM HOMICÍDIOS E TRÁFICO E DOIS MORREM EM CONFRONTO

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Saída Espúria, resultado de investigação que apurou crimes de homicídio — um consumado e outro tentado — ocorridos na zona rural do município de Itaporanga D’Ajuda, durante a Semana Santa de 2025.

Na ação policial, dois investigados foram presos, um adolescente foi apreendido, outros dois homens entraram em confronto e 11 mandados de buscas foram cumpridos. A operação também resultou na apreensão de três armas de fogo e drogas.

Um dos crimes aconteceu no dia 17 de abril de 2025, quando quatro homens armados com facão e revólver invadiram uma residência, assassinaram um homem cadeirante, considerado desafeto do grupo, e subtraíram celulares, dinheiro e uma corrente de prata. Menos de uma semana depois, o mesmo grupo criminoso realizou uma nova investida contra outro desafeto, desta vez em um assentamento sem-terra, onde a vítima foi atingida por cinco disparos, mas sobreviveu.

As investigações revelaram que o principal executor dos crimes é um presidiário que, à época, estava em saída temporária e retornou normalmente ao presídio ao término do benefício. O grupo, segundo a apuração, tem como principal atividade o tráfico de drogas, mas também pratica outros delitos como corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, roubo e ameaça.

A organização criminosa possui duas lideranças principais: uma em liberdade, responsável pela coordenação direta das ações, e outra considerada o “braço armado” mais violento, formada por um condenado em progressão de regime, que aproveitava as saídas temporárias para executar vinganças e cobranças, agindo com extrema violência.

A atuação criminosa também foi identificada em outros municípios, como Laranjeiras, Areia Branca, Salgado e Maruim, onde também foram cumpridos mandados judiciais. A motivação dos crimes está relacionada à expansão e consolidação do domínio territorial do grupo.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais, incluindo prisão preventiva, internação de adolescente e busca e apreensão domiciliar. A operação recebeu o nome “Saída Espúria” como referência ao uso indevido do benefício da saída temporária para a prática de crimes.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do BPati e Pelotão de Itaporanga; da Polícia Penal, através do Desipe; além de unidades da Polícia Civil, como a COPCI, Dipol, Delegacia Regional de Itabaiana, Delegacia de Maruim e Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Com informações e foto da SSP