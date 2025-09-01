PC deflagra Operação Sem Trégua e prende dois suspeitos de roubo

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 3ª Delegacia Metropolitana (DM), deflagrou neste final de semana, na zona norte da capital, a Operação Sem Trégua. A ação resultou na execução de cinco mandados de busca e apreensão e na prisão de dois suspeitos de integrar uma quadrilha que cometeu um roubo em janeiro deste ano, no bairro 18 do Forte.

Durante as buscas, os investigadores coletaram telefones celulares e computadores, que serão enviados para exame técnico, a fim de fortalecer as evidências já obtidas na investigação.

As ações se desenrolaram ao longo do fim de semana, visando prender todos os membros do grupo. Um dos suspeitos, conhecido como Herik Douglas, ainda se encontra em fuga. Existe um mandado de prisão contra ele, e sua captura é uma das principais prioridades da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Elder Consentino Sanches, responsável pela 3ª DM, as buscas também levaram à identificação de novos membros da gangue: “A operação não se encerra com as prisões realizadas. Outros envolvidos já foram descobertos a partir das apreensões e a investigação segue firme para desarticular por completo o grupo criminoso.”

A Polícia Civil solicita a colaboração tanto das forças policiais quanto da população para ajudar a encontrar o fugitivo Herik Douglas. Informações podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, telefone 181.

