PC detalha investigação sobre a agressão de padrasto contra criança

A Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de São Cristóvão detalhou, nesta quinta-feira (6), a investigação sobre o caso de agressões praticadas contra uma criança de quatro anos por parte do padrasto. O crime ocorreu em via pública e ganhou repercussão após um vídeo registrando as agressões viralizar nas redes sociais. A apuração policial também identificou histórico de violência doméstica contra a mãe da criança.

Segundo a delegada Maria Socorro, responsável pela investigação do caso, as primeiras providências da DEAGV foram adotadas logo após o fato criminoso, incluindo o encaminhamento da vítima ao Instituto Médico Legal (IML), atendimento no Hospital da Criança e a localização da mãe e demais testemunhas.

“A investigação constatou que o suspeito é padrasto da vítima e possui histórico de violência doméstica contra a companheira, inclusive com registro de medida protetiva e mandado de busca e apreensão em aberto. Após o atendimento médico, a criança encontra-se sob cuidados familiares e em ambiente seguro”, enfatizou a delegada.

Diante de casos como esses, a delegada reforçou a importância da denúncia e da confiança na atuação policial. “A população pode confiar no trabalho da Polícia Civil. Atuamos de forma ágil para que a investigação seja concluída o mais rápido possível e o Judiciário possa responder com a mesma celeridade. Todos os cuidados foram tomados com a criança, e o procedimento está praticamente concluído”, afirmou Maria Socorro.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que auxilie na localização do suspeito seja repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo absoluto.

Com informações da SSP