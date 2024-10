Balanço dos primeiros meses da Delegacia Virtual da Mulher

No primeiro semestre deste ano, a Polícia Civil de Sergipe ampliou os serviços oferecidos, lançando a Delegacia Virtual da Mulher, em 21 de maio de 2024. Nesses quatro meses da plataforma, criada para facilitar a comunicação de delitos previstos na Lei Maria da Penha, ocorreram 144 registros de violência doméstica, feitos diretamente pela vítima.

De acordo com os levantamentos da Polícia Civil, dos 144 casos, em 102 deles foram solicitados pedidos de Medida Protetiva, de forma on-line, junto com a ocorrência. O serviço é uma revolução na praticidade, agilidade e segurança em denunciar casos que infringem a Lei Maria da Penha.

Apesar da Delegacia Virtual da Mulher ter sido lançada este ano, é possível realizar denúncias de forma on-line desde 2021, através da Delegacia Virtual.

Ainda segundo os dados divulgados pela Polícia Civil, em 2023 foram registradas 149 ocorrências através do site. À época, as medidas protetivas não podiam ser solicitadas diretamente na Delegacia Virtual, assim as vítimas eram encaminhadas às delegacias mais próximas, para atendimento presencial.

O balanço dos quatro primeiros meses mostra que, em pouco menos de cinco meses, os registros de casos de violência doméstica pelo meio virtual já superaram todas as denúncias realizadas em 2023 na DV.

“Os números mostram que a criação da plataforma foi fundamental para dar praticidade às denúncias de violência doméstica. Além disso, a divulgação da iniciativa fez com que mais vítimas tivessem acesso a um canal seguro de denunciar os crimes que sofrem dentro de casa”, citou Marco Antônio de Jesus Lima, oficial investigador atuante na DV.

