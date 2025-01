PC DIVULGA IDENTIFICAÇÃO E IMAGEM DO INVESTIGADO POR APLICAR GOLPES DE INVESTIMENTOS E JOGOS DE AZAR

A 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM) divulgou a imagem de Rodrigo da Silva Alexandre, investigado por aplicar golpes envolvendo falsas promessas de lucros em investimentos e jogos de azar em Sergipe. Ele utilizava linguagem de libras em seu perfil no Instagram para chegar a pessoas surdas e mudas, causando-lhes prejuízos financeiros.

De acordo com o delegado Augusto César, o investigado utilizava a linguagem de sinais para divulgar tanto investimentos supostamente com alto rendimento, quanto jogos de azar. “Ele fazia propaganda desses investimentos e pedia que as vítimas investissem ou apostassem nessas contas vinculadas ao perfil dele”, detalhou.

Ainda conforme Augusto César, o investigado identificou uma oportunidade de aplicar golpes para vítimas que geralmente são excluídas de conteúdos em redes sociais. “Muitas vezes, as pessoas que têm alguma deficiência possuem alguma dificuldade em redes sociais, e o investigado aproveitou-se disso e passou a usar a linguagem de libras”, descreveu.

Embora o investigado não seja sergipano e atue a partir de Santa Catarina, ele causou prejuízos a vítimas de Sergipe. “Somente aqui no estado foram identificadas, aproximadamente, dez vítimas. Dessas, pelo menos sete vieram à 1ª DM e representaram contra o investigado”, especificou o delegado Augusto César.

Com a denúncia feita pelas vítimas, a Polícia Civil representou à Justiça pelo sequestro de bens e das contas bancárias do investigado. “Bem como enviamos uma precatória para Santa Catarina mas, devido à não localização dele pela polícia daquele estado, pedimos o mandado de prisão que já foi expedido pela Justiça”, ressaltou o delegado.

O investigado – identificado como Rodrigo da Silva Alexandre – encontra-se foragido. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. Outras eventuais vítimas que ainda não registraram o boletim de ocorrência podem procurar a 1ª DM. O sigilo do denunciante é garantido.

Alerta de golpe

A Polícia Civil alerta ainda que propostas muito vantajosas são indícios de golpe, conforme explicou Augusto César. “As propostas de investimentos com lucros absurdos e também de ganhos através de jogos feitas pelos influenciadores nas redes sociais são golpe. São jogos de azar e visam tirar o dinheiro do cidadão através da perspectiva de ganho, que na verdade é uma fraude”, concluiu o delegado integrante da 1ª DM.

Com informações e foto da SSP