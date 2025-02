PC divulga imagem de investigado por crimes contra o agronegócio, e prejuízo superior a R$ 2 mi, em SE e BA

A Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) divulgou a imagem de Abel Antônio da Hora Oliveira, investigado por diversos crimes no contexto do agronegócio, como estelionato, falsidade ideológica, falsidade documental e adulteração de agrotóxicos, com diversas vítimas identificadas em Sergipe e Bahia. O prejuízo estimado pelas ações do investigado é superior a R$ 2 milhões. A imagem foi divulgada nesta sexta-feira (14).

Segundo o delegado Fernando Melo, para garantir o êxito dos crimes, o investigado abriu diversas empresas fantasmas em nome de ‘laranjas’ que, além de serem utilizadas para a venda clandestina de agrotóxicos, também eram as destinatárias dos altos valores obtidos na comercialização fraudulenta de cereais. “Lesando, além dos vendedores e legítimos donos das cargas negociadas, também grandes empresas do ramo alimentício”, detalhou.

O investigado possui mandado de prisão em aberto, pela Comarca de Salgado, e se encontra na condição de foragido da Justiça. Informações e denúncias que possam contribuir com a localização de Abel Antônio da Hora Oliveira podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP