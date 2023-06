Polícia Civil divulga imagem de homem investigado por furtos na região da Praia da Caueira, no município de Itaporanga D’Ajuda

A Delegacia de Itaporanga D’Ajuda divulgou, nesta quarta-feira (7), a imagem de um homem investigado por furtos praticados com arrombamentos na região da Praia da Caueira. Ele foi identificado como Antônio Marcos Silva Santos, conhecido como “Marquinhos” ou “Buchecha”.

De acordo com as investigações, os crimes aconteceram em dezembro do ano passado. A apuração policial identificou ao menos cinco residências furtadas pelo investigado. Ele já havia sido condenado pelo mesmo crime, na mesma região, em 2019.

Na apuração policial, ele foi identificado e, atualmente, encontra-se foragido, após ter tomado conhecimento de que possui contra si um mandado de prisão preventiva pelos fatos apurados pela unidade policial.

Ainda segundo as informações policiais, o investigado possui extensa ficha criminal e acumula mais de 20 anos desde a sua primeira passagem pelo sistema prisional. O registro inicial foi em 1999.

Além disso, um fato que chamou à atenção no último crime foi o comportamento do investigado em intimidar uma testemunha que tentou filmar parte de sua ação, bem como sua fuga durante perseguição policial, episódios todos registrados em vídeo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam chegar à localização de Antônio Marcos Silva Santos, conhecido como “Marquinhos” ou “Buchecha” sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP