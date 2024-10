PC divulga imagem de investigado por homicídio em Laranjeiras

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feiira, 18, a imagem de Michael Barbosa Nascimento, procurado por ser investigado como autor do homicídio praticado em 09 de março de 2023, no Centro de Laranjeiras. Contra ele, há mandado de prisão em aberto.

Segundo as investigações, o homem também é suspeito de prática de homicídio em feira livre no mesmo município, no dia 04 de outubro deste ano.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do foragido sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP