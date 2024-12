POLICIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DO INVESTIGADO POR GOLPES ENVOLVENDO FALSOS DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Em investigação da Delegacia Regional de Tobias Barreto, a Polícia Civil identificou o investigado como autor de diversas fraudes com vítimas em oito estados, inclusive Sergipe. Ele foi identificado como Roniedre Felipe Domingos Nascimento e está na condição de foragido da Justiça. A imagem do investigado foi divulgada nesta quinta-feira (12).

Conforme a investigação, o suspeito agia forjando um depósito para adquirir o veículo da vítima, realizando a transferência e logo depois levando o carro. Toda a trama é amparada com uso de documentos falsos. Nos dias seguintes, o veículo, com toda a documentação, era repassado para um terceiro de boa fé.

A apuração policial identificou ainda que o investigado acumula diversas passagens por estelionato. Já na manhã da última quarta-feira, 11 de dezembro, a vítima da cidade de Tobias Barreto teve o veículo restituído em Brasília (DF).

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização de Roniedre Felipe Domingos Nascimento sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP