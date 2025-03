PC DIVULGA IMAGEM DO SUSPEITO DE FURTAR CELULARES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória divulgou, nesta terça-feira (18), as imagens do suspeito de furtar sete celulares de um estabelecimento comercial localizado na cidade. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (18).

De acordo com as investigações, as câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram o suspeito caminhando pelo local. Na sequência das imagens, ele é visto arrombando a porta do local e furtando sete celulares.

A investigação também apura a possível ligação deste crime com outro ocorrido em 5 de julho de 2024. Na época, imagens registraram um homem, com características semelhantes ao suspeito, furtando um videogame PlayStation 5 e um notebook.