PC divulga imagem do suspeito de furtar moto em Tobias Barreto

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou, nesta quinta-feira (8), a imagem do suspeito de furtar uma motocicleta no fim da tarde do último dia 3 de maio, na região central da cidade de Tobias Barreto.

De acordo com o relato da vítima, o veículo foi estacionado na região da Praça do Cruzeiro, durante um dos dias de realização do Carnatobias. Ao retornar ao local, o proprietário não mais encontrou a motocicleta.

Com o registro do boletim de ocorrência pela vítima, a unidade policial iniciou as diligências e coletou imagens de câmeras de segurança, que mostram o suspeito chegando ao local do furto e saindo com o veículo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e prisão do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP