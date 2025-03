PC divulga imagem do suspeito de invadir e furtar farmácia na Zona Sul

A Delegacia Especial de Turismo (Detur) divulgou a imagem do suspeito de invadir e furtar uma farmácia durante a madrugada do dia 5 de fevereiro, no bairro Atalaia, na Zona Sul de Aracaju. A imagem foi divulgada nesta quinta-feira (6).

De acordo com o registro da ocorrência, o investigado chegou ao local, nas imediações da Praça Carvalho Neto, por volta das 2h da madrugada. Ele entrou na farmácia e, de lá, levou um celular, R$ 300, 23 chips de recarga, pacotes de fralda, desodorantes e sorvetes.

Junto ao boletim de ocorrência, os responsáveis pela farmácia também anexaram a imagens de câmeras de segurança, que registraram o suspeito furtando os produtos do estabelecimento comercial.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP