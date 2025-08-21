PC divulga imagem investigados por homicídio de idoso em Itaporanga

A Delegacia de Itaporanga d’Ajuda divulgou, nesta quinta-feira (21), as imagens dos três investigados pelo homicídio de um idoso, ocorrido no último dia 22 de junho, no povoado Nova Descoberta, zona rural do município. A apuração, que contou com oitivas de testemunhas, análise de câmeras de segurança e laudos periciais, identificou os autores do crime, que seguem foragidos.

De acordo com as investigações, a vítima foi perseguida a pé por três homens em um percurso de aproximadamente 500 metros. Já próximo de sua residência, foi cercada, derrubada ao chão e atingida com pedradas, sobretudo na região da cabeça, o que ocasionou sua morte.

As diligências indicaram que o crime teve como motivação um desentendimento entre a vítima e os suspeitos, que estavam ingerindo bebidas alcoólicas. O idoso teria questionado sobre o desaparecimento de seu relógio, o que teria levado à agressão.

Após o crime, os autores ainda tentaram intimidar testemunhas, proferindo frases como “ninguém viu nada”, antes de fugirem pelo mesmo percurso.

Os investigados foram identificados e tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. No entanto, desde que tomaram conhecimento das ordens de prisão, deixaram seus endereços conhecidos e são considerados foragidos.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para localizar os três suspeitos. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

