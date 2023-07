PC divulga imagens de autores do roubo de motocicleta

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou, nesta quinta-feira (12), imagens dos autores do roubo de uma motocicleta no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. O crime ocorreu no dia 6 de julho.

O delito foi registrado por câmeras de segurança localizadas na rua onde ocorreu o crime. Nas imagens, é possível ver os dois homens caminhando.

Eles chegam ao estabelecimento comercial da vítima, e exigem o celular dela. Durante a ação, a dupla vê a motocicleta da vítima, momento em que pega a chave do veículo.

Como não conseguiram destravar a moto, mandaram que a vítima o fizesse. Em seguida, eles fugiram em direção à avenida Osvaldo Aranha.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização dos autores do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP