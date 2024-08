PC divulga imagens de suspeitos de furtos em loja em Aracaju

Crimes ocorreram em dias distintos em uma loja de autopeças no 18 do Forte

A 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) divulgou imagens dos suspeitos de diversos furtos cometidos em uma loja de autopeças localizada no bairro Dezoito do Forte, na Zona Norte de Aracaju. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 28.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em dois dias seguidos: 17 e 18 de agosto. Nas investidas criminosas, ao menos três suspeitos levaram diversos objetos, como aparelhos de ar condicionado em uso no estabelecimento e mercadorias do estoque.

Conforme a apuração policial, os suspeitos tiveram acesso ao estabelecimento comercial ao pularem o muro do fundo do local. Após pularem o muro, os suspeitos conseguiram entrar por uma janela no pavimento superior da loja.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos suspeitos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP