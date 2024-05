PC DIVULGA IMAGENS DE SUSPEITOS DE FURTAR EQUIPAMENTOS EM SHOPPING DA ZONA SUL;  PREJUÍZO DE R$ 10 MIL

A Delegacia de Turismo (Detur) divulgou imagens de dois homens suspeitos do furto de equipamentos do shopping localizado no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju, nos últimos dias 6 e 7 de maio. O prejuízo estimado é de R$ 10 mil. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, o shopping comunicou que identificou suspeitos cortando mangueiras e furtando esguichos metálicos dos hidrantes instalados no quinto pavimento do edifício-garagem do centro comercial.

Após a comunicação do fato com o registro do boletim de ocorrência na Detur, o shopping também entregou imagens das câmeras de segurança do centro comercial.

Nas imagens cedidas pelo shopping, é possível visualizar os dois suspeitos em elevadores do shopping. As câmeras flagram momentos em que os suspeitos olham para as câmeras.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos suspeitos podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP