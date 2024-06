PC divulga imagens de veículo envolvido em acidente na Rua São João

Informações sobre a identidade do condutor podem ser repassadas pelo 181

A Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) divulgou nesta quarta-feira, 19, imagens do veículo envolvido no atropelamento ocorrido na Rua São João, no último dia 3 de junho. O suspeito ainda não foi identificado e a Polícia Civil pede à sociedade que envie informações sobre a sua localização pelo Disque-Denúncia (181).

De acordo com levantamentos, na noite do dia 3 de junho, o motorista de um veículo Corolla, de cor branca, se aproximou da localidade onde ocorre a festividade da Rua São João. Neste momento, ocorreu um desentendimento entre ele e um transeunte, que estava acompanhado da esposa. Em meio à confusão, o condutor acelerou o automóvel na direção do casal, e acabou atropelando a mulher, que ficou ferida.

Até o momento, a DEDT, responsável pelo inquérito policial, ouviu testemunhas e realizou diligências, buscando imagens do ocorrido. A partir dos registros levantados, ainda não foi possível identificar a placa do veículo envolvido. Assim, a Polícia Civil pede o apoio da sociedade para identificar o suspeito, que será investigado por homicídio tentado.

“Estamos sob a hipótese de homicídio tentado e precisamos do apoio da população, para que seja identificada a placa desse Corolla branco. E, se possível for, alguém também que estivesse no local e conhecesse o motorista desse Corolla”, citou o delegado Archimedes Marques, que acompanha o caso.

Informações sobre a identidade do motorista ou a placa do veículo podem ser transmitidas para o Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo da fonte será garantido.

Fonte e foto SSP