PC DIVULGA IMAGENS DO SUSPEITO DE FURTAR MOTONETA EM ESTACIONAMENTO DE UMA EMPRESA EM SOCORRO

De acordo com as informações policiais, a vítima relatou que, no dia 10 de dezembro de 2024, chegou para trabalhar e estacionou o veículo – uma motoneta, de modelo Charming Bull KRC50 e cor azul – no estacionamento da empresa.

Ao término do expediente, voltou para o local onde havia estacionado o veículo, porém não o encontrou. Diante do fato, a vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. As imagens de câmeras de segurança foram anexadas ao registro.

Nas imagens, o suspeito aparece de camisa vermelha, sentado em meio às motocicletas que estão estacionadas na área externa da empresa. Ele observa o movimento e olha o celular, por diversas vezes.

Em seguida, o suspeito se levanta e se aproxima ainda mais da motoneta alvo do furto. Pouco tempo depois, ele levanta e se senta no veículo, coloca o capacete e leva a motoneta da vítima, que trabalhava na empresa no momento do crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização do suspeito do furto sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.