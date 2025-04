PC divulga imagens do suspeito de homicídio cometido em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou imagens do suspeito de cometer o homicídio ocorrido na madrugada do dia 4 de janeiro deste ano, no Centro de Aracaju. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (1º).

Segundo o delegado Mário Leony, a vítima do crime foi um homem em situação de rua. “A vítima foi atingida por golpes de faca e ainda é perseguida até um posto de combustíveis, onde caiu. Mesmo caído, o rapaz ainda foi chutado pelo suspeito”, detalhou.

No decorrer da investigação, o DHPP reuniu imagens de câmeras de segurança, que registraram características do suspeito. “O investigado trajava calças jeans, camisa de manga escura, boné, sapato fechado na cor clara”, citou o delegado.

Embora o inquérito policial esteja em andamento com análises de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, a vítima também ainda não foi identificada, e o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil pede que familiares compareçam ao IML para o eventual reconhecimento da vítima e solicita que informações e denúncias sobre o investigado como autor do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).

