PC DIVULGA IMAGENS DO SUSPEITO DE ROUBO DE CELULARES E CARRO EM QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA DE ITAPORANGA

A Delegacia de Itaporanga D’Ajuda divulgou imagens do suspeito de um roubo contra pessoas em um quiosque localizado em uma praça da cidade nessa quarta-feira (16).

De acordo com as informações policiais, era por volta das 19h20, quando três homens a pé chegaram ao local, sendo que um deles estava armado. Os suspeitos levaram celulares e o carro de modelo Renault Clio de uma das vítimas.

O caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência. Junto ao registro da ocorrência, as imagens das câmeras de seguranças foram recolhidas pela equipe policial para auxiliar na investigação sobre o caso. As imagens mostram detalhes do suspeito armado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação da autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP