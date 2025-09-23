PC E PM DE RIACHÃO DO DANTAS APREENDEM 39 ESCAPAMENTOS ’TORBAL’ EM OPERAÇÃO CONTRA PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO

Ação coordenada pelo delegado Clever Farias e Major Lemos buscou coibir perturbação do sossego e a fiscalização passará a funcionar de modo permanente

Uma operação conjunta, iniciada em janeiro deste ano, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em Riachão do Dantas, resultou na apreensão de 39 escapamentos irregulares do tipo “torbal”, usados em motocicletas que produzem barulho excessivo.

“Quem estiver utilizando escapamentos desse tipo estará sujeito às seguintes penalidades previstas: autuação por infração de trânsito e possibilidade de processo criminal por contravenção de perturbação do sossego. Nosso objetivo é garantir o direito à tranquilidade e descanso da população, sem tolher o direito de locomoção, mas exigindo respeito às leis”, destacou o delegado Clever Farias.

Segundo as autoridades, as operações deixarão de ser pontuais para se tornarem contínuas e permanentes no município. A medida busca atender à demanda da comunidade, garantindo a paz e ordem social aos moradores de Riachão do Dantas.

Ascom – PC Riachão do Dantas