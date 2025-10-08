PC e  PM localizam criminoso e impedem assalto em Estância; suspeito morre em confronto

As equipes da Delegacia Regional de Estância e do 6º Batalhão de Polícia Militar conseguiram frustrar um roubo e localizaram o líder de um grupo criminoso envolvido em vários assaltos ocorridos na região. A ação aconteceu nesta terça-feira (7), no bairro Porto D’Areia, após denúncias. O homem de 33 anos é condenado a 20 anos de reclusão por latrocínio e tem passagens por roubos e tráfico de drogas.

Segundo os policiais, a informação recebida durante o plantão apontava que um foragido da Justiça estava prestes a realizar assaltos na cidade. Nos levantamentos realizados, os policiais chegaram à identificação do suspeito, que estaria escondido no bairro Porto D’Areia. Ficou esclarecido ainda que o homem era líder de uma facção criminosa envolvida em uma série de assaltos ocorridos nos últimos meses, especialmente nas áreas rurais. Em uma das ações criminosas, registrada no povoado Massadiço, o suspeito e mais dois comparsas invadiram um imóvel, fizeram uma família refém e, além de roubar vários objetos, agrediram as vítimas com coronhadas.

Durante a operação, supervisionada pelo delegado Paulo Cristiano, titular da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Estância, com o apoio do tenente-coronel Matheus Massoti, comandante do 6º BPM, o suspeito se escondeu em uma casa e reagiu à abordagem policial. Ele foi ferido e morreu após ser socorrido. Com o suspeito foi apreendido um revólver.

As investigações seguem para identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.

Denúncias podem ser repassadas à polícia de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

