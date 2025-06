PC E PM PRENDEM HOMEM POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA APÓS COLISÃO EM PORTO DA FOLHA

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (23) por embriaguez ao volante e direção perigosa no município de Porto da Folha.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, após vítimas de uma colisão comparecerem à delegacia local para relatar o ocorrido.

Segundo informações repassadas à polícia, o condutor da motocicleta apresentava sinais evidentes de embriaguez quando colidiu com um automóvel. Após receber a denúncia, o delegado Marcos Carvalho, acompanhado de policiais militares, se dirigiu até o local para realizar a prisão do suspeito. A motocicleta conduzida por ele foi apreendida e encaminhada à delegacia como parte do procedimento legal.

Com informações e foto da SSP