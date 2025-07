PC e prende funcionário suspeito de desviar mais de R$ 550 mil em alimentos destinados a hospitais

A Secretaria de Segurança Publica de Sergipe informou nesta sexta-feira (11), que policiais da 3ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam um dos investigados por envolvimento no desvio de alimentos destinados a hospitais públicos em Sergipe.

A investigação apontou que dois funcionários de confiança da empresa fornecedora de proteína animal a unidades hospitalares, incluindo o Hospital Universitário, desviaram mercadorias no valor estimado em mais de R$ 550 mil.

Eles foram indiciados por furto qualificado pelo abuso da confiança em crime praticado de maneira reiterada.

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, o esquema aconteceu entre outubro e dezembro do ano passado e envolveu grandes volumes de carne congelada, como coxa, sobrecoxa e filé de peito de frango, e os dois funcionários atuavam em conjunto.O homem preso, que era responsável pelos pedidos de fornecimento, enviava sistematicamente cargas maiores do que as requisitadas pelos hospitais.

“Quando o excesso era notado pelas unidades, especialmente pelo Hospital Universitário, ele comunicava a empresa, e os suspeitos providenciavam o recolhimento dos produtos, que eram desviados. A empresa desconfiou da movimentação irregular e acionou a Polícia Civil, que deu início à investigação”, complementou o delegado.

Com o registro do boletim de ocorrência, a 3ª DM iniciou as investigações e, durante as diligências, foram reunidos indícios suficientes que resultaram na representação pelas prisões preventivas dos dois investigados. Um dos homens foi preso e passou por audiência de custódia nesta sexta-feira, enquanto o outro – identificado como Marcos Antônio Guanabara (foto) – continua sendo procurado.

Além da prisão, as equipes também apreenderam a caminhonete Ranger, que era utilizada no transporte das mercadorias desviadas da empresa. A ação também apreendeu celular e computador, que irão passar por perícia.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para identificar os receptadores das mercadorias desviadas. Informações sobre o paradeiro do foragido podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP