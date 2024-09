PC flagra um casal suspeito de tráfico e apreende cocaína, maconha e crack no Pirurnga em Capela

Durante ação de combate ao tráfico de drogas no Vale do Cotinguiba, a Delegacia de Capela prendeu um casal suspeito por tráfico de entorpecentes no município capelense. A detenção aconteceu nesta quinta-feira (05), no povoado Pirunga, zona rural de Capela.

Em meio à investigação sobre o tráfico na localidade, a Polícia Civil recebeu informações anônimas a respeito de um casal que vendia drogas no povoado Pirunga. No trabalho de campo, a dupla foi flagrada e detida com cocaína, maconha, crack e uma quantia de dinheiro, além de uma balança de precisão.

“O casal já vinha sendo investigado por tráfico de drogas. Inclusive, alguns roubos de moto aconteceram por usuários que saíam da casa dele e roubavam motos e veículos que encontravam”, citou o delegado Amauri Rocha.

A dupla foi encaminhada à 4ª Delegacia Metropolitana, na capital, e, após passar em audiência de custódia, ficou detida preventivamente. A Polícia Civil pede a participação da comunidade, no combate ao tráfico de drogas, e orienta que denúncias sobre suspeitos sejam enviadas pelo número 181, frisando que a identidade do denunciante permanecerá em sigilo.

Com informações e foto da SSP