PC IDENTIFICA INVESTIGADOS POR DANO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PERTENCE À CANDIDATA EM UMBAÚBA

A Polícia Civil identificou os investigados que causaram dano a estabelecimento comercial de propriedade de candidata à prefeita em Umbaúba. Duas pessoas foram identificadas e confessaram a prática criminosa, porém não houve confirmação de ligação com o período eleitoral. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10).

Conforme as informações policiais, o procedimento policial está em fase conclusiva, restando apurar algumas circunstâncias. Por meio de câmera, a autoria e a materialidade estão elucidados. Além disso, o Instituto de Criminalística foi requisitado para realização de perícia.

Segundo apuração policial, os investigados utilizaram-se de arma de ar comprimido para causar a destruição do vidro. No tocante à motivação, não houve confirmação do caráter político, embora seja período de pleito eleitoral.

A arma de ar comprimido utilizada no ato foi apreendida, e os envolvidos podem responder por crime de dano e por eventuais ações por danos materiais a critério da vítima.

Caso

Na madrugada do dia 8, ocorreu uma destruição da fachada de um estabelecimento no centro de Umbaúba. Na data,, uma equipe de policiais que atua na unidade policial local e iniciaram as diligências para elucidar o caso.

Já no dia 9, foram intensificadas as investigações e foram identificados os investigados como autores. A ação causadora do dano foi registrada por câmeras de segurança e confirmada pela dupla flagrada em oitiva na delegacia.

Fonte e foto SSP