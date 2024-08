PC indicia homem por agressão física contra o próprio filho em Lagarto

Além de ter agredido o filho, o investigado também proferiu xingamentos e fez ameaças contra a vítima

A Delegacia Regional de Lagarto informou que um homem foi indiciado por agressão física e verbal contra o próprio filho. Os crimes ocorreram no último dia 16 de agosto no Povoado Colônia 13, em Lagarto. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, o investigado foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ter chegado em sua residência e proferido xingamentos e ameaças contra o próprio filho. Além disso, ele também agrediu o filho pelo fato dele ter demorado a abrir o portão da residência.

Com o prosseguimento das investigações, os crimes foram comprovados, e o investigado foi indiciado pelo crime de injúria qualificada e lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, com base nos mecanismos previstos na Lei 14.344, de 24 de maio de 2022, conhecida com Lei Henry Borel.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade e solicita que informações ou denúncias sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP