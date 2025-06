PC indicia homem por desacato contra médico e enfermeiro em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana divulgou nesta sexta-feira, 20, que finalizou a investigação que apura o crime de desacato contra um médico e um enfermeiro, ocorrido no Hospital Regional de Itabaiana Doutor Pedro Garcia Moreno, no município serrano. O homem foi indiciado por desacato.

De acordo com o que foi apurado, no último dia 07 de junho, um médico e um enfermeiro registraram Boletim de Ocorrência, noticiando que, no exercício da função, os dois foram ofendidos pelo pai de uma criança em atendimento.

Segundo as vítimas, o investigado ficou insatisfeito com a suposta demora para ser atendido, e se dirigiu aos profissionais de saúde usando palavras pejorativas.

Além das ofensas, o homem desferiu um tapa no médico e arremessou um recipiente na direção do enfermeiro.

Segundo o delegado Felipe Andrade, responsável pelo caso, o investigado foi ouvido e confessou o crime, argumentando que ‘perdeu a cabeça’.

Após diligências e ouvidas dos envolvidos e testemunhas, o inquérito policial foi concluído. Assim, o investigado responderá pelo crime de desacato. O procedimento policial já foi enviado ao Poder Judiciário, para trâmite legal.

