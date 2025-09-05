PC indicia homem por maus-tratos após envenenamento de cães em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe concluiu, nesta sexta-feira (5), o inquérito policial que investigou o envenenamento e a morte de cães no Loteamento Silva, em Lagarto. As apurações identificaram indícios da prática do crime de maus-tratos contra animais, com resultado morte, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

De acordo com as investigações, entre os dias 24 e 25 de agosto deste ano, moradores encontraram cães apresentando sinais de intoxicação, como convulsões, vômitos e tremores. Pelo menos um animal morreu, enquanto outros precisaram de atendimento veterinário.

Testemunhas informaram ter encontrado sacolas com restos de comida misturados a substâncias de forte odor, o que levantou a suspeita de envenenamento. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem em uma motocicleta deixando alimento para os cães.

Com base em depoimentos, registros de vídeo e laudos veterinários, a Polícia Civil concluiu o inquérito com o indiciamento do investigado pelos crimes de maus-tratos a cães e gatos e maus-tratos com resultado morte, previstos no artigo 32, §1º-A e §2º da Lei nº 9.605/98. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.

