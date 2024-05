PC indicia homem por maus-tratos e com morte de animal

A Delegacia de Amparo de São Francisco informou que um homem foi indiciado em decorrência da prática do crime de maus-tratos que resultou na morte de um animal no município. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27.

Segundo as informações policiais, as investigações indicaram que o indiciado pediu um burro emprestado ao legítimo proprietário, que comunicou o fato à delegacia.

A apuração policial apontou que, em dolo eventual, o investigado assumiu o risco de que o animal viesse a morrer amarrando o burro no pescoço junto a um pedaço de madeira.

A investigação apurou que a amarra da corda ao pescoço funcionou como um “torniquete” que asfixiou e matou o animal por enforcamento.

Testemunhas foram ouvidas, e o homem foi indiciado pelos crimes de maus-tratos a animais com resultado morte e apropriação indébita de animal que não lhe pertencia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP