PC INDICIA IDOSO DE 87 ANOS PELO CRIME DE ZOOFILIA NO MOSQUEIRO; CADELA E CINCO FILHOTES FORAM RESGATADOS

Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), indiciou um idoso de 87 anos por maus-tratos a animais. A acusação é de zoofilia, ato de violência registrado em vídeo no bairro Mosqueiro, em Aracaju.

Segundo informações, o crime foi identificado após um vídeo do ato ter circulado nas redes sociais na noite de 18 de setembro. “Após tomar conhecimento da gravação, uma equipe da Depama iniciou diligências para encontrar o idoso, que foi identificado, intimado e interrogado”, diz o delegado responsável pelo caso, Flávio Albuquerque.

A investigação também resultou no resgate da cadela, que é um animal de rua e mãe de cinco filhotes. Todos os cães foram levados para atendimento veterinário e passaram por perícia no Instituto de Criminalística. A cadela e os filhotes estão sob os cuidados da Depama e disponíveis para adoção responsável. Caso não sejam adotados, serão encaminhados para a Unidade de Vigilância de Zoonoses de Aracaju.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias de crimes contra animais. Informações podem ser passadas de forma anônima e segura através do Disque-Denúncia 181.

Fonte SSP