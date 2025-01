PC indicia mulher flagrada agredindo gato por maus-tratos que resultou na morte do animal em Aracaju

A Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) informou que indiciou – por crime de maus-tratos contra animal com resultado morte – a mulher que foi filmada agredindo com um pedaço de madeira um gato na Zona Oeste de Aracaju. O caso ocorreu no bairro Siqueira Campos, no último dia 16 de janeiro. O indiciamento foi divulgado nesta quinta-feira (23).

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, a Depama identificou através de redes sociais, que uma senhora idosa foi filmada agredindo um gato na porta de sua residência no bairro Siqueira Campos. “O fato foi presenciado por um motoboy que passava pela localidade e fez a imagem, que viralizou nas redes sociais”, contextualizou.

Na tarde do mesmo dia do fato, a Depama realizou diligências e colheu outras imagens que esclarecem o fato. O corpo do animal será periciado. “O corpo estava em um saco de lixo, que foi resgatado pela Depama. O animal foi recolhido para ser necropsiado junto ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe”, acrescentou.

Quanto à investigada, em depoimento ela iniciou a sua versão dos fatos, mas depois permaneceu em silêncio. Com as provas técnicas de que ocorreu a agressão que levou o gato à morte, o inquérito policial foi concluído e será remetido à Justiça com o indiciamento por crime de maus-tratos contra animais com pena acrescida pelo resultado morte do gato.

Ato criminoso

Conforme relatou o delegado, por volta das 8h da manhã, a senhora saiu de sua casa e foi até o poste onde havia um saco de lixo. “Ela pega esse saco e volta para sua residência. Quando ela retorna à porta do imóvel, é possível perceber que o saco está mais pesado e ela vem o arrastando”, detalhou Flávio Albuquerque.

Passado cerca de 20 a 30 minutos, por volta das 8h40, o animal consegue sair do saco muito debilitado. “O gato é, inclusive, surpreendido naquele momento pela passagem de um cão, mas ainda tem força para assustar o animal. Pouco a pouco, o gato vai se colocando na calçada”, complementou o delegado.

Uma das pessoas que passou pelo local pegou o saco de lixo e empurrou o gato debilitado para a sombra, próximo ao portão. Instantes após esse fato, a senhora saiu de casa e se surpreendeu com a presença do gato. “Não acreditando que o animal teve forças para tentar ainda se salvar”, enfatizou o delegado titular da Depama.

A senhora então volta para casa, pega o mesmo pedaço de madeira com a ponta de pá e segue com as agressões até que o gato morre no local. “Ali, então, ela arrasta o corpo do animal até o meio fio da calçada. O motoboy que fez as filmagens acionou a polícia, e a Depama foi até o local e encontrou o animal”, narrou Flávio Albuquerque.

Fonte e foto SSP