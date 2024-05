TUTOR DE PITBULLS QUE ATACARAM MÃE E FILHO É INDICIADO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA EM RIACHÃO DO DANTAS

Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas identificaram o homem tutor das duas cadelas pitbull que atacaram uma criação e a mãe dela no povoado Campestre. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi indiciado pelo crime de lesão corporal culposa. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 30.

Segundo o delegado Bruno Santana, as vítimas tiveram ferimentos em decorrência das mordidas dos animais. A investigação resultou na identificação do tutor das duas cadelas que atacaram um menino de oito anos e a mãe dele.

“O tutor dos animais foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa [quando não há intenção de praticar o crime], conforme robustas provas encaminhadas ao Poder Judiciário”, detalhou o delegado.

Bruno Santana reforçou que as investigações de casos como este também visam garantir a responsabilização dos tutores dos animais.

“Não podemos permitir que os tutores de animais, mesmo que domésticos, não tenham o cuidado e o zelo ao levá-los ao convívio público”, ressaltou o delegado responsável pela investigação do caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP