PC INDICIA TUTOR POR MAUS-TRATOS A 7 CÃES DA RAÇA HUSKY SIBERIANO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, EM ARACAJU

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) indiciou um homem investigado por maus-tratos a sete cães da raça husky siberiano. Os animais foram encontrados em condições insalubres em um imóvel localizado no bairro Santo Antônio, em Aracaju. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (3).

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, a ação foi desencadeada na última terça-feira (1º), após denúncia feita pela população por meio do número 190. “Uma equipe do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) foi até o local, identificou o imóvel e constatou a situação de abandono e negligência”, detalhou.

No imóvel denunciado, os policiais verificaram que os cães estavam confinados no pavimento superior, em ambiente pequeno, repleto de fezes e urina, sem acesso adequado a água e comida.

Diante da situação, a Depama foi acionada e mobilizou uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) para a realização da perícia no local. Os sete animais — dois machos adultos, uma fêmea adulta e quatro filhotes — apresentavam sinais visíveis de desnutrição, como costelas aparentes, e foram resgatados.

Durante o depoimento à Depama, o tutor alegou escassez de água no bairro, mas os cartões de vacinação apresentados datavam de 2018, evidenciando a ausência de cuidados básicos com os animais. “Diante dos fatos apurados, o homem foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais, cuja pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão”, evidenciou o delegado.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção dos animais e solicita que informações sobre maus-tratos sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP