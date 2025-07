PC INSTAURA INQUÉRITO PARA INVESTIGAR ACIDENTE COM ATROPELAMENTO DE CONDUTOR DE MOTO E PASSAGEIRA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DEDT), instaurou inquérito policial para investigar um grave acidente ocorrido por volta das 21h40 do último sábado (19), no cruzamento das ruas Clóvis Rollemberg com Arício Guimarães, no bairro Atalaia, zona sul de Aracaju. No acidente, o condutor do veículo atropelou as vítimas que estavam no ciclomotor. A ocorrência ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa local.

De acordo com a delegada Georlize Teles, o caso envolve um condutor que, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória, colidiu com uma motocicleta que transportava uma passageira. Trata-se de uma ocorrência extremamente grave, com relato de atropelamento duplo. “Mesmo após os apelos de testemunhas no local, o motorista não prestou socorro e fugiu pela via – que, por ser sem saída, forçou seu retorno. Na volta, segundo testemunhas, ele passou novamente pelas vítimas, que já estavam caídas no chão, atingindo-as de forma ainda mais violenta”, detalhou.

O acidente foi registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais. “As câmeras de monitoramento foram fundamentais para a identificação da placa do veículo e, por consequência, do seu condutor. O uso desse recurso tem sido essencial para as forças de segurança pública. A DEDT já adotou as providências cabíveis desde o plantão, com apoio do delegado de plantonista, inclusive requisitando perícia no local e apreensão imediata do veículo envolvido, que já se encontra sob custódia”, afirmou a delegada Georlize Teles.

Na investigação, a DEDT já iniciou a oitiva de testemunhas e familiares das vítimas. As vítimas encontram-se sob cuidados médicos. “A passageira da motocicleta tem um estado de saúde mais delicado e está internada em um hospital particular. Ela foi submetida a uma cirurgia longa, mas exitosa. Já o condutor da moto está no Huse e também foi submetido a cirurgia. Nós iremos continuar acompanhando o estado de saúde de ambas as vítimas”, especificou a delegada à frente da DEDT.

Georlize Teles ressaltou que a DEDT está comprometida com a celeridade da investigação sobre o caso. “A Polícia Civil está empenhada em apurar os fatos com rigor e responsabilidade. Queremos oferecer à sociedade uma resposta rápida e firme, especialmente em casos como este, que atentam contra a vida e a segurança das pessoas no trânsito”, declarou a delegada, ressaltando a importância do trabalho integrado entre a SSP, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Aracaju e SMTT.

A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

