PC instaura mais de 15 mil inquéritos para apuração de ocorrências

Como resultado das ações de investigação dos crimes ocorridos em todo o território sergipano, a Polícia Civil instaurou mais de 15 mil inquéritos policiais em 2024. Ainda durante todo o ano passado, a instituição contabilizou o registro de mais de 161 mil boletins de ocorrência em Sergipe. Do total de inquéritos, 85% foram concluídos com identificação da autoria do fato apurado em investigação. O percentual de identificação de autoria nas investigações da instituição aumenta para 98%, quando são considerados apenas os inquéritos instaurados por prisão em flagrante.

Os boletins de ocorrência são as comunicações formais de fatos criminais, como roubos e furtos, ou não criminais, como perda de documentos. Já os inquéritos são os procedimentos policiais instaurados para coletar informações em investigação, identificar circunstâncias de crimes e indiciar, após a conclusão da apuração policial, os respectivos autores de investidas criminosas.

Conforme o mapeamento feito pela Polícia Civil, durante o ano de 2024, as delegacias e departamentos da instituição instauraram um total de 15.474 inquéritos policiais. Desses, 4.340 foram instaurados em decorrência de registros de prisão em flagrante. Já outros 11.134 foram instaurados por portaria, ou seja, a partir da identificação da autoridade policial de que o caso requer investigação formal pela Polícia Civil.

Para o delegado-geral Thiago Leandro os resultados são fruto do fortalecimento da Polícia Civil, principalmente no interior do Estado e na grande Aracaju, e a parceria estratégica com as demais forças de segurança. “Ampliamos nosso efetivo, adquirimos mais armas, munições, reformamos e construímos delegacias, investimos em tecnologia e qualificamos nossos policiais, entre outros pontos. O aumento de nossa produtividade contribui, sem sombra de dúvidas, na redução dos principais índices de crimes em Sergipe”.

De acordo com o assessor de tecnologia da Polícia Civil, oficial investigador Álvaro Lucas, o acompanhamento da produção cartorária da instituição tem surtido efeito positivo em todos os indicadores. “Por determinação do delegado-geral Thiago Leandro, atualmente é feito um diagnóstico periódico de indicadores de eficiência da Polícia Civil. A medida fornece dados técnicos que auxiliam a gestão na tomada de decisão, no remanejamento de pessoal e no reforço em unidades. Como destaque nesse trabalho de acompanhamento, temos a boa notícia de que 85% dos inquéritos policiais são concluídos com autoria, ou seja, a instituição tem conseguido atingir seu principal objetivo, que é a elucidação de crimes”, ressaltou.

Boletins de ocorrência

Quando o recorte são os boletins de ocorrência, a Polícia Civil identificou que foram registradas 161.070 comunicações formais de ocorrências criminais e não criminais. Em termos de comunicação de ocorrências criminais, foram registrados 101.374 boletins de ocorrência nas delegacias e departamentos da Polícia Civil de Sergipe. Houve ainda 1.860 boletins arquivados pelo sucesso de ações de mediação entre os envolvidos.

Para as investigações, é essencial o registro do boletim de ocorrência, pois há fatos criminais que somente podem ser apurados por meio de inquérito policial, com a representação da vítima em uma unidade da Polícia Civil. Além disso, o registro do boletim de ocorrência permite o mapeamento da mancha criminal e aplicação de recursos da segurança pública para prevenção de crimes e repressão à criminalidade.

Foto SSP