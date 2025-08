PC INTERCEPTA INVESTIGADOS APÓS SÉRIE DE ROUBOS NA REGIÃO CENTRAL DE ARACAJU; DOIS MORREM EM CONFRONTO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana (DM), realizou uma ação após uma sequência de roubos registrados nos bairros Centro e Santo Antônio, em Aracaju.

A ocorrência resultou em um confronto na região do bairro Cidade Nova, na tarde desta quinta-feira (31), que culminou na morte de dois suspeitos.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, os crimes ocorreram ao longo do dia. “Em um dos crimes, um casal foi abordado quando saía para trabalhar e, na tentativa de fuga, a placa da motocicleta utilizada pela dupla caiu”, detalhou.

Com levantamentos policiais iniciados pela 2ª DM, as equipes iniciaram diligências com o objetivo de localizar os autores dos roubos. “A ação resultou na identificação e localização dos suspeitos na tarde do mesmo dia”, ressaltou.

Durante a tentativa de abordagem, os investigados reagiram à presença das equipes, o que levou a um confronto. Ambos foram atingidos, socorridos ao hospital e não resistiram. Ainda na ação policial, a motocicleta utilizada por eles também foi apreendida.

A Polícia Civil segue com a apuração policial sobre o caso.

Com informações da SSP