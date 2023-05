PC investigado por incêndio em biblioteca e museu em Boquim

Equipe do Serviço de Investigação das Delegacias de Boquim e Lagarto cumpriu o mandado de prisão do investigado pelo incêndio de um prédio que abrigava provisoriamente uma biblioteca e um museu no dia 10 de março, em Boquim. A ação policial ocorreu na madrugada do último domingo (7).

De acordo com o delegado Josenildo Brito, o incêndio atingiu o prédio que estava abrigando a Biblioteca Hermes Fontes e o Museu Raymundo Fernandes da Fonseca. “O incêndio causou danos irreparáveis a alguns objetos do acervo municipal”, acrescentou.

Diante do crime, a investigação foi iniciada e chegou-se à identificação do investigado, que foi preso após diligências na área de uma festa que estava ocorrendo no último fim de semana na cidade de Boquim.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP