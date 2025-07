PC lança agente virtual para orientar e facilitar acesso da população

Com o objetivo de simplificar o acesso do cidadão sergipano a informações essenciais e orientar sobre os principais serviços da instituição, a Polícia Civil de Sergipe lançou o Pecê, agente virtual de inteligência artificial criado para atender diretamente à população. Desenvolvido para oferecer respostas rápidas e diretas, o Pecê — que está disponível no WhatsApp e no Instagram — atua como um canal de apoio e orientação em temas como registro de Boletins de Ocorrência (BO), solicitação de medidas protetivas, denúncias anônimas, funcionamento das delegacias e informações institucionais.

Entre as funcionalidades disponíveis, o Pecê orienta sobre como registrar um BO online, o que fazer quando a ocorrência exige comparecimento a uma delegacia física e como consultar boletins já registrados. Além disso, ele ajuda a localizar a delegacia que atende ao bairro do cidadão e fornece os canais oficiais de contato para dúvidas e solicitações junto à Polícia Civil. O Pecê, desenvolvido pelo Núcleo de Modernização e Inovação Tecnológica (Numit), também direciona os usuários para os canais oficiais, como o Disque-Denúncia (181), disponível por telefone ou aplicativo, permitindo o envio de fotos e vídeos com garantia de sigilo e anonimato.

Para ter acesso ao Pecê, é preciso apenas salvar o número de telefone (79) 3213-7000 e enviar uma mensagem pelo WhatsApp. O assistente também pode ser acionado pela página oficial da Polícia Civil de Sergipe no Instagram — @pcsergipe.

A coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, explicou que a ferramenta foi idealizada para facilitar o acesso a informações importantes sobre o funcionamento da Polícia Civil. “A conversa pode ser em mensagem de texto ou áudio, e a população pode tirar dúvidas a respeito das demandas que são atendidas pela Polícia Civil. Por isso, entregamos esse novo produto à sociedade com muita felicidade”, detalhou.

Conforme o oficial investigador Marco Antônio, integrante do Numit e da equipe do projeto da ferramenta Pecê, a ferramenta foi desenvolvida pensando na acessibilidade e no fácil acesso às informações da Polícia Civil. “A ideia inicial era justamente facilitar o acesso da população aos serviços da instituição, e este acesso ao Pecê está super fácil. Com ele, também otimizamos a atuação das equipes nas delegacias, já que as pessoas podem buscar orientações nos canais oficiais da Polícia Civil”, ressaltou.

Orientações sobre medidas protetivas

O novo agente também oferece orientações completas sobre medidas protetivas de urgência, explicando quem pode solicitar, como acompanhar o pedido e o que fazer em caso de descumprimento por parte do agressor. Também fornece detalhes sobre o funcionamento do Plantão de Gênero 24 horas, além de apresentar o Projeto Poly, iniciativa de atendimento virtual para mulheres vítimas de violência em Sergipe.

Informações sobre a instituição e unidades

O agente virtual ainda apresenta os principais departamentos especializados da Polícia Civil, como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Narcóticos (Denarc), o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), explicando suas funções e importância no combate à criminalidade.

O Pecê também detalha projetos estratégicos da instituição, como o Projeto Acorde e o Procedimento Policial Eletrônico (PPE), além de compartilhar informações sobre a missão, visão e valores da Polícia Civil, a história da corporação em Sergipe, e dados sobre a nova identidade visual e a Política de Comunicação Social da instituição.

Fonte SSP