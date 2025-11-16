PC orienta foliões sobre cuidados com celulares durante o Pré-Caju 2025

Diante do grande fluxo de pessoas no Pré-Caju, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Turismo (Detur), reuniu orientações importantes para evitar casos de furto de celulares e outros crimes que podem ser cometidos a partir do uso do aparelho das vítimas. As recomendações envolvem desde a tela de bloqueio até as informações sensíveis que podem estar cadastradas no dispositivo.

Entre as principais recomendações da Detur, conforme orientado pela delegada Luciana Pereira, está o cuidado com o bloqueio de tela e remoção de dados sensíveis do aparelho. “É importante preparar o aparelho, bloqueando a tela com senha forte, biometria facial ou digital, e também protegendo os aplicativos, principalmente os bancários, de transporte e compras”, enfatizou a delegada.

Outra recomendação é a retirada do cadastro de cartões de débito e bancários do sistema do aparelho celular. “É essencial remover cartões salvos em sites e aplicativos. Em caso de furto ou perda do celular, o criminoso tenta acessar contas cadastradas para realizar compras. O ideal é gerar cartões temporários, válidos por 24 horas, sempre que for utilizar”, destacou Luciana Pereira.

Também é aconselhável ativar as configurações de mapeamento do dispositivo, o que pode facilitar a localização do celular em eventual perda ou furto. “Nós também orientamos que o folião habilite a localização do aparelho nos ajustes. Nos iPhones, via iCloud; nos Androids, via Google. Em aparelhos mais novos, isso permite identificar o sinal mesmo depois do furto, facilitando a recuperação”, explicou a delegada.

É possível ainda compartilhar a localização do celular com contatos de confiança, o que pode aumentar as chances de devolução do aparelho em caso de furto ou perda, assim como acrescentou Luciana Pereira. “Pois essa pessoa poderá visualizar a última posição registrada do aparelho”, completou a delegada, lembrando ainda sobre a importância de anotar o IMEI do aparelho — acessando, no teclado numérico, *#06#.

Celular Seguro

Para aumentar as chances de localização dos aparelhos eventualmente furtados ou perdidos, a recomendação é o cadastro na plataforma nacional disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ‘Celular Seguro’. Lá, é possível cadastrar todos os dados do aparelho. “Mas é importante que o proprietário não selecione a opção de bloquear IMEI, pois o aparelho será inutilizado definitivamente”, alertou Luciana Pereira.

Registro da ocorrência

Caso o folião venha a ser alvo de criminosos ou tenha perdido o celular, é fundamental comunicar o fato à Polícia Civil por meio do registro do boletim de ocorrência, primordialmente na Delegacia de Turismo (Detur), que fica no circuito do Pré-Caju. Na unidade policial, as equipes irão reunir junto ao folião todas as informações essenciais para otimizar o trabalho investigativo, aumentando as chances de recuperação do aparelho.

