PC prende candidato a vereador de São Cristóvão por furto de cabeamento de empresa em Aracaju

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) prenderam em flagrante um candidato a vereador do município de São Cristóvão e um comparsa suspeitos de furto de cabeamento de uma empresa de telefonia. A ação policial ocorreu no Bairro do Santa Maria, em Aracaju, nessa segunda-feira, 23. O caso foi divulgado nesta terça-feira, 24.

De acordo com o delegado Rafael Brito de Oliveira, as investigações iniciaram após recebimento de denúncias que relatavam que os supostos autores estariam furtando cabos de empresas de telefonia.

Diante da denúncia, os policiais da DRCSP foram ao local onde os fios estariam sendo furtados e, em seguida, até o local onde os suspeitos estariam “queimando” os fios para obtenção do cobre e posterior venda do material.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia. O candidato exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP