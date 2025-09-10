Polícia Civil prende casal por suspeita de tráfico de drogas em Itabaiana

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Delegacia Regional de Itabaiana prendeu em flagrante um casal suspeito de tráfico de drogas, durante uma operação realizada na Avenida Padre Airton Gonçalves Lima, no bairro São Cristóvão, na cidade serrana. A ação foi conduzida pela Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da delegacia local, com base em investigações que indicavam a comercialização de drogas na região.

Durante a abordagem ao imóvel, os policiais encontraram cerca de 90 gramas de crack em pedra bruta, nove porções já fracionadas para venda e a quantia de R$100, possivelmente oriunda do tráfico. Segundo as informações repassadas pela polícia, os suspeitos utilizavam um buraco feito no muro do quintal, com acesso a outra rua, para atender os usuários e dificultar a identificação pelas autoridades.

Os dois detidos já haviam sido presos anteriormente pelo mesmo crime em fevereiro de 2024, permanecendo cerca de um ano no sistema prisional. Após serem liberados, retomaram a atividade criminosa na mesma região, conhecida como “inferninho”.

Nesta quarta, o casal foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A sociedade pode contribuir com a polícia, repassando informações sobre o tráfico de drogas no município de Itabaiana, por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP