PC prende colombiano por tentativa de homicídio, extorsão e agiotagem em Estância

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante um homem de nacionalidade colombiana pelos crimes de tentativa de homicídio, extorsão e usura pecuniária. A prisão ocorreu no município de Estância, conforme divulgado pela delegacia nesta quinta-feira, 27.

Na última terça-feira, 25, a equipe policial foi surpreendida por uma vítima, um comerciante local, que chegou à delegacia ensanguentada, pedindo ajuda e relatando que havia sido esfaqueada por um homem colombiano. Os policiais, imediatamente, prestaram socorro à vítima, levando-a ao hospital, e em seguida deram início às diligências, conseguindo prender o agressor, que já estava sendo contido por bombeiros militares que passavam pelo local.

De acordo com o delegado Renato Tavares, a vítima vinha sofrendo ameaças constantes do colombiano, devido a dívidas relacionadas à prática de agiotagem. Na tarde da terca, as ameaças culminaram em agressões físicas e golpes de faca contra o comerciante.

A vítima foi internada no hospital, para cuidados médicos. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio tentado, extorsão e usura pecuniária, e, no momento, está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes ou suspeitos de atividades criminosas em Estância sejam repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE