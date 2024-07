PC prende condenado pela morte de idoso após disputa de terra

Decisão judicial de prisão definitiva foi cumprida no bairro Farolândia

Equipes da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelo homicídio com requintes de crueldade que vitimou um idoso na cidade de Estância há cerca de dez anos. A prisão ocorreu na Zona Sul de Aracaju, nessa terça-feira, 9, e foi divulgada nesta quarta-feira, 10.

De acordo com as investigações, o homem tinha condenação pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. Mas, dentre as investidas criminosas praticadas pelo investigado, destaca-se a morte de um idoso, em 2013. A vítima foi morta com requintes de crueldade, já que o idoso foi decapitado pelo homem, na Zona Rural de Estância.

Conforme investigação, a motivação para o crime de homicídio que vitimou o idoso teria sido uma disputa de terra. Após matá-lo, o investigado jogou o corpo no entorno da BR-101, no município estanciano.

Pelo crime, o investigado chegou a ser preso no ano de 2015, mas atualmente era considerado foragido da Justiça. A apuração policial indicou que ele residia no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, mas foi detido em cumprimento a mandado de prisão definitiva em via pública no bairro Farolândia, na Zona Sul da capital.

Após o cumprimento do mandado de prisão definitiva, o homem foi apresentado ao Poder Judiciário para realização da audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP