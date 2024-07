PC prende condenado por roubo após denúncia de violência contra a mãe

Ele estava na condição de foragido da Justiça do Paraná, onde foi condenado

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores cumpriram o mandado de prisão definitiva contra um homem de 61 anos condenado pelo crime de roubo. Ele estava foragido do estado do Paraná e foi preso em Nossa Senhora das Dores, no interior sergipano. A ação policial, que ocorreu após denúncia de violência praticada por ele contra a própria mãe, foi divulgada nesta quinta-feira, 18.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, a prisão ocorreu em cumprimento à decisão judicial expedida pelo Juízo de Direito de Cascavel, no Paraná, onde o homem foi condenado a regime fechado pelo crime de roubo.

A ação policial teve início após a mãe do investigado procurar a Delegacia de Nossa Senhora das Dores, neste mês de julho, relatando diversos episódios de violência cometidos pelo filho.

“Segundo a mãe dele, o investigado só se aproximava dela por interesse em seu dinheiro e demonstrava comportamentos estranhos e agressivos”, descreveu o delegado.

Em um dos episódios relatados, o investigado acusou a mãe de furtar sua carteira e, em seguida, pegou uma chave de fenda e a ameaçou, alegando que era a “prova do crime”.

“Em outra situação, enquanto tomava café na cozinha, ele ofendeu a mãe com palavras de baixo calão, causando-lhe medo e constrangimento. Além das agressões verbais, a mãe relatou que ele a empurrou, jogando malas sobre suas pernas, o que resultou em hematomas. Temendo represálias, a mãe não procurou atendimento médico”, relatou o delegado Wanderson Bastos.

Diante das denúncias de violência física, psicológica e moral contra a mãe, e considerando a condenação anterior por roubo no Paraná, os policiais civis de Nossa Senhora das Dores intensificaram os levantamentos sobre o suspeito.

Com a confirmação do mandado de prisão definitiva expedido pela justiça paranaense, a equipe policial cumpriu a ordem de prisão.

“A prisão é resultado do trabalho diligente de investigação e ação rápida da nossa equipe. Estamos comprometidos em garantir a segurança e justiça para a comunidade, protegendo aqueles que são vítimas de violência doméstica e cumprindo as determinações judiciais”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP