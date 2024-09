PC PRENDE 2 MULHERES EM FLAGRANTE POR ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS EM NOSSA SENHORA DAS DORES

Em uma operação realizada pela Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, duas mulheres, de 21 e 22 anos, foram presas em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas na região. As prisões ocorreram na tarde dessa quinta-feira, 12, e foram divulgadas nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, a polícia já vinha monitorando as atividades de uma das presas e de seu companheiro. “Segundo as investigações, o casal era responsável por um esquema de tráfico de drogas na cidade, operando principalmente no Conjunto Jorge Alberto”, detalhou.

Já a outra mulher presa havia sido recrutada para ajudar no comércio ilícito. “Na operação desta quinta-feira, os policiais a flagraram em frente à sua residência, localizada na mesma área, vendendo crack para usuários”, acrescentou o delegado.

Durante a abordagem, a mulher recrutada pelo tráfico foi encontrada com 23 pedras da droga prontas para comercialização, escondidas em um pequeno pote plástico. “Simultaneamente, uma equipe policial monitorava a casa da outra mulher, responsável pelo esquema, que tentou se esconder após ser avisada pela irmã sobre a prisão da outra investigada”, relatou Wanderson Bastos.

Na residência da mulher responsável pelo esquema de tráfico de drogas, foram encontrados mais de 400g de maconha, pinos de cocaína já preparados para venda, uma balança de precisão e, no quintal, um pé de maconha. “Isso indica o envolvimento direto na comercialização de entorpecentes”, enfatizou o delegado responsável pela investigação.

Os entorpecentes foram encontrados escondidos no telhado da casa, e a balança estava localizada dentro da lavanderia. “As cédulas de dinheiro foram apreendidas com a mulher recrutada pelo tráfico, enquanto as moedas estavam com a responsável pelo esquema”, explicou o delegado.

Além disso, a polícia recebeu informações de que o companheiro da mulher responsável pelo esquema criminoso estaria na casa dos pais. “No entanto, ele saiu do local antes da chegada das autoridades e está sendo investigado como suspeito no esquema”, ressaltou Wanderson.

Periculosidade e reincidência

Conforme investigação, a mulher recrutada pelo esquema criminoso já cumpriu pena por tráfico de drogas em Nossa Senhora da Glória. “Ela é reincidente e ex-presidiária, já a outra, por sua vez, liderava o esquema local de tráfico, arregimentando outras pessoas para atuar na venda de drogas em Nossa Senhora das Dores”, explicou o delegado.

Ainda conforme Wanderson Bastos, as prisões representam um importante passo no combate ao tráfico de drogas na região. “Uma vez que o esquema vinha gerando impactos negativos na segurança pública local. Essas prisões são fundamentais para garantir a ordem pública”, reforçou o delegado responsável pela ação.

Ambas as suspeitas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, onde foram autuadas por tráfico de drogas e associação ao tráfico. “A polícia agora investiga o envolvimento do companheiro da mulher responsável pelo esquema criminoso nessa prática de tráfico de drogas”, reiterou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP