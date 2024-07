PC prende dupla por furto a estabelecimento no Siqueira Campos

A 2ª Delegacia Metropolitana informa que prendeu um arrombador e um receptador na tarde desta segunda-feira, 22, no bairro Siqueira Campos, na capital. Dupla é investigada num furto registrado no fim de semana, também em Aracaju.

Levantamentos policais mostraram que, no último final de semana, eles entraram num estabelecimento comercial e furtaram diversos objetos. Um vídeo do delito chegou a repercutir nas redes sociais.

Diante do crime, as equipes iniciaram as diligências, inclusive levantando imagens de câmeras de segurança da região do caso. Hoje, durante trabalho de campo, a dupla foi localizada e detida em via pública e os objetos recuperados e devolvidos ao proprietário.

A Polícia Civil reforça que esses furtos, que muitas vezes são praticados por usuários de drogas, devem ser comunicados à força policial, para que tenham resposta no menor espaço de tempo possível.

Fonte SSP