PC PRENDE O PROPRIETÁRIO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SOCORRO

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) prenderam em flagrante nessa quarta-feira (14), um proprietário de estabelecimento comercial por furto de energia elétrica.

O caso aconteceu no conjunto João Alves Filho, no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o delegado Rafael Brito, as investigações iniciaram após recebimento de denúncias, as quais relatavam que um estabelecimento ligado a comercialização de produtos lácteos estaria com ligação clandestina de energia elétrica.

A partir dessas informações, os policiais da DRCSP foram ao local e constataram a veracidade das informações. O proprietário foi conduzido à delegacia, onde confessou realizar a prática criminosa.

A Polícia Civil ressalta a importância da denúncia de forma anônima, possibilitando o combate à criminalidade, bem como a eficiente articulação entre as polícias Civil e Científica do Estado de Sergipe na identificação e constatação de crimes contra serviços essenciais à população.

Com informações da SSP